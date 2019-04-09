Адвокат Кокорина – о сравнении Пака с певцом: "Он национальный герой в Корее! Как это оскорбить может?!"

​В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова вмешалась в беседу судьи Светланы Тарасовой и Григоряна, когда речь пошла о сравнении бизнесмена Дениса Пака с корейским певцом PSY.

– Он национальный герой в Корее! Как это оскорбить может?! – сказала Стукалова.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева ответил на вопрос судьи, похож ли чиновник Пак на корейского певца

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!