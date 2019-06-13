Адвокат Александра Кокорина не понимает, почему спортсмен должен находиться на зоне

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов после заседания прокомментировал "СЭ" сегодняшнее заседание в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда. Юрист считает, что наказание для его клиента необходимо изменить на пребывание в колонии-поселении.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Кокорин стал недавно чемпионом России, был признан лучшим нападающим в стране. Дальнейшее пребывание в местах лишениях свободы приведет к тому, что мы его потеряем.

Какой смысл этому спортсмену находиться на зоне? Я этого не понимаю. Что-то его перевоспитает? За решеткой еще и врачей не будет, куда мы его направляем? Спортом не может заниматься от нервов, ему ногу электрофарезом сожгли в СИЗО. Прошу суд ограничиться отбытием срока в СИЗО, с учетом того, что срок засчитывается по системе день за полтора. Либо изменить наказание на колонию-поселения, где можно будет привезти необходимую аппаратуру для реабилитации, – сказал Ромашов. (Александр Рогулев)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!