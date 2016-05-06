"Ростов" должен получить лицензию для участия в еврокубках

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сообщил, что проблем с получением лицензии на участие в еврокубках у клубов премьер-лиги нет, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, "Ростов" еще не получил официального письма - осталось уладить лишь формальности.

- "Ростов" прошел лицензирование для участия в еврокубках?

- Процедуру прошел, остались формальности. Письма официального еще не было.

- Другие клубы тоже не вызывают опасения?

- Нет. На следующей неделе состоится заседание комиссии по лицензированию. Все идет по регламентной норме.