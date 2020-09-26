В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимал «Уфу». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:0. Хет-трик в свой актив записал нападающий Артем Дзюба. Его партнер по атаке Сердар Азмун оформил дубль.

Победу «Зенита» омрачила череда травм: повреждения получили Деян Ловрен, Малком и Азмун.

После этой победы «Зенит» набрал 20 очков и вновь вернулся на первое место в турнирной таблице. Питерцы опережают «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре командам предстоит провести очный матч.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — 6:0 (2:0)

Голы: Азмун, 24 (1:0). Дзюба, 32 — с пенальти (2:0). Азмун, 61 (3:0). Дзюба, 72 (4:0). Дзюба, 88 (5:0). Сутормин, 90+2 (6:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен (Прохин, 46), Ракицкий (Сутормин, 80), Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Дзюба, Азмун (Мостовой, 80), Малком (Жирков, 53).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Йокич, Никитин, Табидзе, Неделчару, Камилов (Данченко, 62), Карп, Голубев (Безденежных, 46), Фольмер (Сысуев, 46), Бизяк (Агаларов, 66).

Предупреждения: Неделчару, 29. Ерохин, 63.

Судьи: Сухой (Люберцы). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Еремин (Москва).

26 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».