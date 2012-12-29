Итальянцы обратятся в ЦСКА по Дзагоеву и готовы ждать игрока до лета
Итальянский агент Массимилиано Пеше в интервью Gazzettagiallorossa.it подтвердил интерес "Ромы" к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву. По его словам, на следующей неделе он намерен обсудить возможность трансфера 22-летнего футболиста с представителями московского клуба.
- Вы действительно являетесь агентом Дзагоева?
- Не совсем. Я представляю его интересы в Италии. Я сотрудничаю с моим коллегой из России Владимиром Каляевым, который является агентом игрока. (Владимира Каляева в базе агентов ФИФА нет, зато есть Виталий Калоев и Александр Калягин. - Прим. "СЭ").
- Дзагоев отлично выступил на чемпионате Европы. Насколько повысился к нему интерес после турнира?
- Он был замечен раньше, знающие люди следили за ним и до Euro-2012, так как он считался одним из самых перспективных российских игроков. Ну а после турнира в Польше и Украине его хотели заполучить многие: топовые клубы английского и испанского чемпионатов.
- А в Италии только "Рома"?
- Конечно, нет. Прощупывали почву несколько клубов. Скажу лишь, что они находятся в верхней части турнирной таблицы серии А.
- Правда, что за игрока предлагали 30 миллионов евро?
- Нет, конкретных предложений с такой высокой суммой не поступало. Были меньше. На следующей неделе я буду в Москве, где обсужу с представителями ЦСКА их намерения и виды на Дзагоева.
- То есть в ЦСКА не исключают возможность продажи футболиста?
- Да. Однако клуб высоко ценит этого игрока и хочет выручить на его продаже соответствующую сумму. Вопрос в том, предложит ли кто-нибудь такие деньги.
- Что он думает о Земане и итальянском футболе?
- Конечно, ему, как, впрочем, и всем русским, нравится Италия и наш стиль жизни. Уверен, что он отлично впишется в игровые схемы Земана.
- Прямые переговоры с руководством "Ромы" уже были?
- Об этом я предпочту не говорить. Все находится в очень деликатной стадии.
- Есть вероятность, что Дзагоев покинет ЦСКА ближайшей зимой?
- Нет. Речь идет исключительно об июне. Сам футболист изъявил желание доиграть сезон в России, потому что он хочет завоевать трофеи.
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|+/-
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1
|Краснодар
|18
|11
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|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5