Итальянцы обратятся в ЦСКА по Дзагоеву и готовы ждать игрока до лета

Итальянский агент Массимилиано Пеше в интервью Gazzettagiallorossa.it подтвердил интерес "Ромы" к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву. По его словам, на следующей неделе он намерен обсудить возможность трансфера 22-летнего футболиста с представителями московского клуба.

- Вы действительно являетесь агентом Дзагоева?

- Не совсем. Я представляю его интересы в Италии. Я сотрудничаю с моим коллегой из России Владимиром Каляевым, который является агентом игрока. (Владимира Каляева в базе агентов ФИФА нет, зато есть Виталий Калоев и Александр Калягин. - Прим. "СЭ").

- Дзагоев отлично выступил на чемпионате Европы. Насколько повысился к нему интерес после турнира?

- Он был замечен раньше, знающие люди следили за ним и до Euro-2012, так как он считался одним из самых перспективных российских игроков. Ну а после турнира в Польше и Украине его хотели заполучить многие: топовые клубы английского и испанского чемпионатов.

- А в Италии только "Рома"?

- Конечно, нет. Прощупывали почву несколько клубов. Скажу лишь, что они находятся в верхней части турнирной таблицы серии А.

- Правда, что за игрока предлагали 30 миллионов евро?

- Нет, конкретных предложений с такой высокой суммой не поступало. Были меньше. На следующей неделе я буду в Москве, где обсужу с представителями ЦСКА их намерения и виды на Дзагоева.

- То есть в ЦСКА не исключают возможность продажи футболиста?

- Да. Однако клуб высоко ценит этого игрока и хочет выручить на его продаже соответствующую сумму. Вопрос в том, предложит ли кто-нибудь такие деньги.

- Что он думает о Земане и итальянском футболе?

- Конечно, ему, как, впрочем, и всем русским, нравится Италия и наш стиль жизни. Уверен, что он отлично впишется в игровые схемы Земана.

- Прямые переговоры с руководством "Ромы" уже были?

- Об этом я предпочту не говорить. Все находится в очень деликатной стадии.

- Есть вероятность, что Дзагоев покинет ЦСКА ближайшей зимой?

- Нет. Речь идет исключительно об июне. Сам футболист изъявил желание доиграть сезон в России, потому что он хочет завоевать трофеи.