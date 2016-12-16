17:15 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Витсель vs Эрнани:
и кто здесь бразилец?

ЭРНАНИ. Фото Globoesporte.com Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ" Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
ЭРНАНИ. Фото Globoesporte.com
0
0
0
13
С помощью программы InStat Scout "СЭ" сравнивает новичка "Зенита", полузащитника Эрнани с тем игроком, кого он призван заменить – Акселем Витселем, который этой зимой, скорее всего, покинет Санкт-Петербург. Очевидно, что, по оценкам аналитиков, бразилец практически по всем параметрам уступает бельгийцу. Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе, а Эрнани всего 22 года, и он может прогрессировать.
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"
Аксель ВИТСЕЛЬ vs ЭРНАНИ. Фото "СЭ"

Эрнани: здоровяк с пушечным ударом. Кто заменит Витселя в "Зените" // 
Геннадий Орлов: "Эрнани - подмена и Витселю, и Хави Гарсии" // 
Рекордные покупки "Зенита": от Халка до Эрнани

Опрос

Чего вы ждете от перехода Эрнани в "Зенит"?
голосовать
0
0
0
13
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

внеигры

А Эрнани тоже с тульским Арсеналом играл или С Уфои, Постеснялись бы, а бельгиица давно продать надо, он еще выскажется о зените.

14:06 17 декабря

kaduly

Клоуна Акинфеева называют же вратарем

08:57 17 декабря

foreverCSKAforever

Я так понимаю, процентов 25 к статистике Хернани накинули из толерантности?

07:59 17 декабря

msdan

эй болельщики которые гадите постоянно на наших ветках... кто чернее то?

06:06 17 декабря

Митяй Антибомж

Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе *********** Гыы)) Я так понимаю, афтар статейки пользуется услугами того же самого барыги, что и Крутой Рейтуз ))

02:53 17 декабря

Pleafant

Судя по написанному,в Зените играл какой то другой Витсель.

22:41 16 декабря

Проба положительна

Судя по стате бразилец мертвее мёртвого!! Ведь и Одувана одним из лучших НИКАК НЕ НАЗОВЁШЬ!!!

19:52 16 декабря

Voin13

Parasenok----------------------------------А ты свинка посмотри сколько бенз стоит!!!!

19:28 16 декабря

serzheo

Всю эту стату можно засунуть в... портмоне...Витсель - сдулся, он не видит поля и затягивает атаки. Витсель - аналоговое устройство в цифровом мире. А на паренька- будем посмотреть, будет стараться и биться это уж наверняка...PS// Игра слабой ногой - 46, чего 46? а чего игра слабой ногой))) Плеймейкинг - борща наварить или колесо у машины поменять? ))) Цирк.

18:55 16 декабря

Parasenok

игра слабой ногой ввиде смайла под названием пипец)))

17:55 16 декабря

Parasenok

судя по цифрам на картинках, бомжи купили не пойми чё ))) ЗЫ: жаль, Что 8 лямов потрачены из бюджета Страны не на пенсионеров и детей :=)

17:54 16 декабря

Препод

Все это полная туфта ! Когда Витсель выходит играть и биться - это видно ! А иногда он выходит отбывать номер ЗП то идет ! И вот здесь он показывает очень слабый футбол ! Просто сливает игру - сачкует ! Вот в таких матчах я считаю что должны быть какие то штрафные санкции со стороны клуба ! Остальные игроки Зенита ведь пашут по полной !

17:37 16 декабря

shpasic

"Но нужно помнить главное: Витсель – сложившийся игрок, один из лучших на своей позиции в Европе". а как же Глушаков? а Глушаков - это похороны.

17:32 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ