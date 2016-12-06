Сергей Родионов: "Вопрос по Мельгарехо открыт"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых сообщил, что клуб допускает уход из команды нападающего Лоренсо Мельгарехо, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В первой части сезона парагваец принял участие в 14 матчах чемпионата России, забив один гол.

– Остается ли в команде Мельгарехо?

– Мельгарехо, может, и провел не лучший отрезок, но пользу он команде однозначно принес. Лоренсо может играть лучше. Мы помним, как он играл в "Кубани", за что и оказался в "Спартаке". Футболисты бывают разные. Кому-то нужно больше времени на адаптацию. Пока вопрос по Мельгарехо открыт.

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