Родионов и Жирков: "Спартак" вел Селихова с лета и отдавать его в аренду не намерен"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и член совета директоров клуба Александр Жирков прояснили ситуацию с трансфером вратаря "Амкара" Александра Селихова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее появлялась информация, что Массимо Каррера был не в курсе покупки голкипера и угрожал руководству увольнением.

– Селихова наша селекционная служба вела давно, – сказал Родионов. – С летнего окна. Он был в нашем плане, мы внимательно за ним следили. И в результате приобрели. Но понятно, что кто-то не очень хочет, чтобы "Спартак" был на первом месте. Так что это некое расшатывание обстановки. Все были в курсе! На сегодняшний день Селихов – игрок "Спартака".

Эта фамилия была рассмотрена и утверждена в трансферном плане еще летом, – добавил Жирков. – Но тогда мы реализовать эту задачу не смогли. Смогли сейчас. И очень рады, что он теперь с нами.

– Ребров отлично провел первую часть сезона. Болельщики переживают, что появление Селихова может помешать его уверенности. Не планируете ли в связи с этим отдать Селихова в аренду до конца чемпионата?

– Селихов начнет работу на сборах со "Спартаком", – сказал Родионов. – Решение будет за главным тренером. Ребров действительно проявил себя с лучшей стороны. И то, что Селихов приобретен, вовсе не значит, что ему гарантирован первый номер. Сегодня гарантированного места в составе нет ни у кого.

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