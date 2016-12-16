Николас Ломбертс: "Не понимаю, почему "Зенит" не дает мне сменить команду"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не понимает, почему клуб не позволяет ему уйти. Бельгиец добавил, что получает в "Зените" слишком мало игрового времени. Ломбертс выступает за питерский клуб с 2007 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах.
– Я не понимаю, почему я не могу покинуть "Зенит" после 10 лет выступлений за него. Я нахожусь в роли запасного и понимаю, что в клубе на меня больше не рассчитывают, однако и сменить команду тоже не дают, приводит портал nieuwsblad.be слова Ломбертса. – Возможно, мне стоило бы сменить команду летом и уехать в Бельгию, но тогда просили подождать. Я готов ждать и дальше, однако открыт для новых предложений.
Самая большая ошибка – что я не перешел в "Бешикташ", когда это было возможно. Жаль, но сделка сорвалась по вине турецкой команды уже в последний момент. Но что делать, я буду искать другие возможности.
футбол_2018
Питерская помойка ,как собака на сене!!Все до себе!!Не зъем, но надкушу!
08:55 17 декабря
SP2
Ну что видно и Ломбертс косо на Митрофанова посмотрел или что-то сказал или вообще - о ужас! - с Кержаковым в чем-нибудь согласился. А это - для руководства, похоже - смертный грех. Так что будет теперь "супер-защитник Нету и... Митрофанов... Вторым центральным. Вот это связка! Ломбертса-Губочану и не снилось такое! )))
03:35 17 декабря
knyaz boltconskiy
В Бешике может и голову оторвать ненароком,Коля...
02:37 17 декабря
Jean4
Не мудрено, кто провел здесь пару сезонов и больше, все стремятся покинуть бомжатник.
19:27 16 декабря
зенит-супер-чемпион
зенит- это сила.
19:10 16 декабря
Митюня
Потому что Зенит - это рабство.
18:58 16 декабря
Джин_SM(v3)
10 лет Ломбертс выступал за за Зенит?!!!!
18:58 16 декабря
Parasenok
Ещё летом Николас Ломбертс объяснялся в любви Зениту. Типа, хотел завершить карьеру в бомжатнике. А прошло полгода и любви , и желания остаться , оказывается и не было )))
18:46 16 декабря
giperforg
"Самая большая ошибка – что я не перешел в "Бешикташ", когда это было возможно. Жаль, но сделка сорвалась по вине турецкой команды уже в последний момент." А Зенит тогда тут причем?
18:35 16 декабря
shpasic
так примерно ему говорят Дюков, Миллер и Орлов)
17:19 16 декабря
shpasic
Коля, без тебя у нас защитников НЕТУ!
17:19 16 декабря