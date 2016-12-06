Михаил Вартапетов: "Количество мышечных повреждений у игроков "Спартака" меньше, чем в прошлых сезонах"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что смена тренерского штаба в команде требует адаптации докторов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист подчеркнул, что в этом сезоне количество мышечных повреждений игроков красно-белых уменьшилось.

- Если говорить о глобальных вещах... Года три-четыре назад было много проблем с коленями у футболистов, некоторым даже делали повторные операции. Сейчас такого нет. Значит ли это, что наладили работу и избавились от ошибок?

- Была определенная неразбериха в тот период времени, когда я еще был врачом команды и департамента как такового не существовало. Идея о его организации исходила от совета директоров, был выработан регламент и определен алгоритм действий при травмах. Сейчас все это осуществляется и дает первые результаты.

- Сменился тренер, пришел Каррера. Вместе с ним – другие нагрузки. Это требует адаптации медицинского штаба?

- Конечно. При смене тренера немножко меняется характер тренировочной работы. Возможно даже временное увеличение числа мышечных травм на период адаптации. Но этот процесс идет всегда совместно, вопросы обсуждаются между медиками и тренерским штабом. Все нормально. По всем статистическим данным, по которым я отчитывался, количество мышечных повреждений у нас не превышает, а даже меньше, чем в прошлых сезонах.

- Футболисты говорили, что возросла интенсивность тренировок.

- Да. Если вы помните, такая же история была, когда к нам пришел Мурат Якин. Тогда тоже возникали мышечные травмы в первое время. Но потом все адаптировались – и игроки, и медицинский штаб, и все наладилось.