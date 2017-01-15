Кирилл Комбаров: "Багаж Аленичева"? Правда где-то посередине"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров, летом 2016 года покинувший "Спартак", выразил радость за своих экс-партнеров, которые лидируют в чемпионате России по итогам первой части сезона. Комбаров высказал мнение, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является залогом лидерства команды.

– "Спартак" лидирует. Обидно, что недотянули в команде до этого момента?

– Футбольная судьба... Но я только рад за ребят, которые идут на первом месте. Надеюсь, на нем и останутся.

– Интересен ваш взгляд со стороны. После интервью Егора Титова с новой силой вспыхнули споры: "Спартак" изменился только благодаря Каррере или заслуга прежнего тренерского штаба тоже велика?

– Мне кажется, правда где-то посередине. Многие смеются над "багажом". Но нельзя ведь сказать, что Каррера создал эту команду с нуля. Игроков действительно готовил к сезону штаб Аленичева. При этом очевидно, что итальянец проделал большую работу. Так что однозначного ответа лично для меня нет.

– Дмитрий в разговорах с вами восхищается Каррерой?

– Всем нравится, как работает итальянец, какая в команде сложилась атмосфера. Именно она – залог нынешнего лидерства.

– Когда "Спартак" прилетал в Томск, с Массимо познакомились?

– Я после матча зашел в спартаковскую раздевалку, мы поздоровались.

– После той морозной победы красно-белые сделали традиционное общее фото в аэропорту. В толпе сильно выделяется ваше грустное лицо. Как и зачем попали в кадр?

– Впереди было несколько выходных, и я летел в Москву вместе со "Спартаком". Когда ребята решили сделать фотографию, все стали звать меня. Не стал отказываться.

– То есть вы в "Спартаке" по-прежнему свой?

– У меня отличные отношения со всеми, кто работает в команде: с персоналом, массажистами, врачами. Принимают как своего. Я уж не говорю про футболистов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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