Геннадий Орлов: "Анюков не поехал в сборную к Слуцкому, а сейчас может поехать"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не исключает, что защитник "Зенита" Александр Анюков возобновит карьеру в сборной России. По его словам, Анюков достойно заменил Игоря Смольникова после того, как игрок петербургской команды получил травму.

- Анюков по-прежнему не хочет выступать за сборную России?

- Нет, это он так Слуцкому говорил. Сейчас просто другая сборная. Все привыкли, что Саша Анюков молчун. Но он очень адекватный парень, все прекрасно понимает. У него все идет нормально, вот он и молчит.

- Но разве не хочется поиграть за сборную?

- Думаю, если его пригласят, то он поедет. Анюков, как и Жирков, к Слуцкому не пошли. Здесь уже нужно говорить о взаимоотношениях тренер-игрок. Такое было всегда. У всех тренеров были размолвки с талантливыми игроками.

- Все-таки в истории с Жирковым - официальная версия травма.

- Но в сухом остатке осталось недопонимание между тренером и игроком. Это же было.

- А Анюков сейчас дотягивает до уровня сборной?

- Это уже решать Черчесову. Анюков приносит пользу "Зениту". Смольников выбыл на несколько месяцев, и Саша его сейчас достойно заменил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)