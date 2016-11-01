Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ
РПЛ

1 ноября 2016, 16:23

Геннадий Орлов: "Анюков не поехал в сборную к Слуцкому, а сейчас может поехать"

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не исключает, что защитник "Зенита" Александр Анюков возобновит карьеру в сборной России. По его словам, Анюков достойно заменил Игоря Смольникова после того, как игрок петербургской команды получил травму.  

- Анюков по-прежнему не хочет выступать за сборную России?

- Нет, это он так Слуцкому говорил. Сейчас просто другая сборная. Все привыкли, что Саша Анюков молчун. Но он очень адекватный парень, все прекрасно понимает. У него все идет нормально, вот он и молчит.

- Но разве не хочется поиграть за сборную?

- Думаю, если его пригласят, то он поедет. Анюков, как и Жирков, к Слуцкому не пошли. Здесь уже нужно говорить о взаимоотношениях тренер-игрок. Такое было всегда. У всех тренеров были размолвки с талантливыми игроками.

- Все-таки в истории с Жирковым - официальная версия травма.

- Но в сухом остатке осталось недопонимание между тренером и игроком. Это же было.

- А Анюков сейчас дотягивает до уровня сборной?

- Это уже решать Черчесову. Анюков приносит пользу "Зениту". Смольников выбыл на несколько месяцев, и Саша его сейчас достойно заменил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Александр Анюков
Игорь Смольников
Станислав Черчесов
Юрий Жирков
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Геннадий Орлов
6
Читайте также
Россия, Югославия и еще три сборные, которых отстраняли от международных турниров
Как бросить курить: 5 советов от врачей
Вильфанд предупредил о сильных дождях в нескольких регионах России
Силы ДНР и ЛНР освободили Жованку в Артемовском районе
Читатели портала Breitbart высмеяли Макрона после его заявления в адрес России
Как живут бойцы на фронте: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Черчесов: "Акинфеев не ошибся, пропустив в дерби от Глушакова"

Массимо Каррера: "У "Спартака" одна задача - выиграть чемпионат России"
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости