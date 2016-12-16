Эрнани не попал в топ-10 самых дорогих трансферов "Зенита"

Новичок "Зенита" Эрнани не попал в десятку самых дорогих трансферов сине-бело-голубых. Переход стал 13-м по стоимости - по данным портала transfermarkt.de, полузащитник оценивается в 8 миллионов евро. В тройке самых дорогих покупок "Зенита" - Халк, Аксель Витсель и Данни.
Рекордные покупки "Зенита" на трансферном рынке
|
Игрок
|
Откуда
|
Год
|
Сумма трансфера*
|ХАЛК
|
2012
|
55 000 000
|
2012
|
40 000 000
|
2008
|
30 000 000
|
2010
|
22 000 000
|
2014
|
18 000 000
|
2014
|
16 800 000
|Дженоа
|
2011
|
15 000 000
|Шахтер
|
2007
|
14 500 000
|
2010
|
12 000 000
|
2016
|
10 000 000
|
2009
|
9 000 000
|
2013
|
8 000 000
|
2016
|
8 000 000
* По данным transfermarkt.de
Tuxon
летмибитомороу.......интересно знать, а какие твои критерии оценки того или иного игрока, в указанном тобой списке? =)
16:16 16 декабря
romy4_84
новосельцев 10 лямов??
15:15 16 декабря
Гаттузо зол!
pravda1979 ////Посмотри на себя в зеркало и сразу все поймешь и про ФФП и про себя. Тебе ведь этого знать точно не надо? Правда?
15:10 16 декабря
pravda1979
Посмотрев таблицу, возник один единственный вопрос - а Зенит соблюдает финансовый fair play?
15:01 16 декабря
letmebetomorrow
и кто из этого списмка отработал сумму? данни кришито да тимощук. кто не отработал и половины - халк, витсель, рондон, бухаров, быстров, ансальди. итого больше 100 млс убытков
14:57 16 декабря
Гаттузо зол!
А по более достоверным источникам за Новосельцева были заплачены 800 тыс. евро, в соответствии с суммой отступных в контракте.
14:56 16 декабря
Пиитерец
Это явная недоработка менеджеров Зенита. У парня теперь будет заниженная самооценка, может не раскрыться. Надо было на уровне Халка.
14:40 16 декабря
shpasic
что-то не вижу на transfermarkt суммы по трансферу Эрнани.
14:34 16 декабря
onlywhitespartak
Новосельцев 10 лямов ?) савиди озвучивал лямов 6 и то деревянных , если мне память не изменяет ! Неужели Бердыев столько себе в карман положил ? Ну это уже тогда наглость и не уважение не к клубу не к болельщикам не смотря на то чего Ростов добился !
14:32 16 декабря