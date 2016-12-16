Эрнани не попал в топ-10 самых дорогих трансферов "Зенита"

Новичок "Зенита" Эрнани не попал в десятку самых дорогих трансферов сине-бело-голубых. Переход стал 13-м по стоимости - по данным портала transfermarkt.de, полузащитник оценивается в 8 миллионов евро. В тройке самых дорогих покупок "Зенита" - Халк, Аксель Витсель и Данни.

Рекордные покупки "Зенита" на трансферном рынке

* По данным transfermarkt.de