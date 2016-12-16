Борис Чухлов: "Эрнани? Пусть теперь Витсель уезжает"

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов отметил, что ничего не знает о новичке сине-бело-голубых Эрнани. Экс-форвард санкт-петербуржской команды также высказал мнение о том, что игрок может стать достойной заменой полузащитнику Акселю Витселю.

– Кто такой Эрнани, не знаю, - сказал Чухлов. - Раз уж он играет на позиции Витселя, то, видимо, Акселю приготовили замену. Но я уже два года говорю, что бельгийца пора отпускать. Зачем насильно заставлять играть футболиста, который не хочет выступать в России? Почему Гарая не смогли удержать, а Витселя оставили? Вместо бельгийца давно мог выступать какой-нибудь другой футболист. Пускай Аксель уходит! Если он хочет отрабатывать контракт – это одно, а играть – совсем другое. "Ювентус"? Смотрю итальянский чемпионат. Могу сказать, для "Старой синьоры" он слишком медленный. Но, вполне возможно, там мы увидим другого Витселя.

– Соответствует ли Аксель сейчас уровню "Ювентуса"?

– Это вопрос не ко мне, а к тренерам этой команды. Но, на мой взгляд, когда футболисты уезжают в европейские чемпионаты, такие, как Аршавин, Погребняк или Жирков, все становится понятно. Надеюсь, и у Акселя получится не потеряться в Италии. В игре с АЗ он же не растворился. Очень неплохо смотрелся, несмотря на то что "Зенит" проиграл (2:3). Все, кроме Витселя и Жулиану, выглядели настолько бледно, что даже стыдно. Такое ощущение, что только этим двоим нужна была эта игра. Вот видите: Дзюбу же после такого матча никто в Европу не зовет. (Ярослав СУСОВ)