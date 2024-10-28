Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 14:03

Sport5: защитника «Динамо» Дасу вызовут в сборную Израиля на матчи Лиги наций

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник московского «Динамо» Эли Даса будет вызван в сборную Израиля на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

Израильтяне сыграют против сборных Франции (14 ноября) и Бельгии (17 ноября).

Предыдущие два матча национальной команды футболист пропустил из-за травмы.

31-летний Даса выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах и 1 гол.

За сборную Израиля защитник провел 58 встреч.

Эли Швидлер

Источник: Sport5.co.il
Эли Даса
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черчесов — о сборной Казахстана в Лиге наций: «Не можем быть довольными результатами — поражения есть поражения»

Франция привлечет к работе на матче сборной Израиля в Париже рекордное количество силовиков

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости