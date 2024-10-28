Sport5: защитника «Динамо» Дасу вызовут в сборную Израиля на матчи Лиги наций

Защитник московского «Динамо» Эли Даса будет вызван в сборную Израиля на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

Израильтяне сыграют против сборных Франции (14 ноября) и Бельгии (17 ноября).

Предыдущие два матча национальной команды футболист пропустил из-за травмы.

31-летний Даса выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах и 1 гол.

За сборную Израиля защитник провел 58 встреч.

Эли Швидлер