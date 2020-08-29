Далер Кузяев: «Сомневался, что вызовут в сборную, потому что сейчас без команды»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от вызова в сборную и первой тренировке в преддверии матчей Лиги наций. Кузяев находится в статусе свободного агента, но был вызван на игры с Сербией и Венгрией. Сегодня он принял участие в тренировке, в которой помимо него участвовали Роман Нойштедтер и Федор Кудряшов.
— Долетел хорошо, без происшествий. Рад, что приехал в сборную, готов к тренировкам, — сказал Кузяев в интервью пресс-службе национальной команды.
— Ожидали вызов?
— Сомневался, конечно, потому что сейчас без команды. Но то, что вызвали, очень рад.
— Как здоровье сейчас?
— Хорошо, ничего не тревожит. Всё нормально
— Есть какая-то определенность с клубным будущим?
— Пока определенности нет. Сейчас я сконцентрирован на сборной, на предстоящих матчах с Сербией и Венгрией, дальше будем решать.
— Сегодня тренировка была в усеченном составе. Когда-нибудь тренировались втроем?
— Да, у нас на базе, когда выходили все ребята из карантина, тренировались по два-три человека. Так что мне это знакомо уже.
— Как поддерживаете форму в последнее время?
— Тренировался индивидуально, иногда с личным тренером, иногда с отцом. Так что без дела не сидел дома.
— Как оцените свою форму?
— Тяжело оценить, так как я на поле не тренировался с командой. Посмотрим в ближайших тренировках.