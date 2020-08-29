Далер Кузяев: «Сомневался, что вызовут в сборную, потому что сейчас без команды»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от вызова в сборную и первой тренировке в преддверии матчей Лиги наций. Кузяев находится в статусе свободного агента, но был вызван на игры с Сербией и Венгрией. Сегодня он принял участие в тренировке, в которой помимо него участвовали Роман Нойштедтер и Федор Кудряшов.

— Долетел хорошо, без происшествий. Рад, что приехал в сборную, готов к тренировкам, — сказал Кузяев в интервью пресс-службе национальной команды.

— Ожидали вызов?

— Сомневался, конечно, потому что сейчас без команды. Но то, что вызвали, очень рад.

— Как здоровье сейчас?

— Хорошо, ничего не тревожит. Всё нормально

— Есть какая-то определенность с клубным будущим?

— Пока определенности нет. Сейчас я сконцентрирован на сборной, на предстоящих матчах с Сербией и Венгрией, дальше будем решать.

— Сегодня тренировка была в усеченном составе. Когда-нибудь тренировались втроем?

— Да, у нас на базе, когда выходили все ребята из карантина, тренировались по два-три человека. Так что мне это знакомо уже.

— Как поддерживаете форму в последнее время?

— Тренировался индивидуально, иногда с личным тренером, иногда с отцом. Так что без дела не сидел дома.

— Как оцените свою форму?

— Тяжело оценить, так как я на поле не тренировался с командой. Посмотрим в ближайших тренировках.