Футбол
МЛС (MLS)
Статьи
Таблицы Календарь Новости
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 06:00

Миранчука заменили в перерыве, победу «Интер Майами» организовали Месси и Альба

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Главный фаворит сезона в МЛС начал плей-офф с непростой победы.
США. МЛС. 1/8 финала
26 окт, 00:00. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
2:1
Атланта

Ноль целых, ноль десятых — примерно так оценивались шансы «Атланты» в серии с «Интер Майами». Впрочем, так было и в мае, когда «Пятиполосные» приехали во Флориду с серией из восьми матчей чемпионата без побед, да еще и вылетев из Открытого Кубка США после встречи с клубом из ЮСЛ. Итог — 3:1 в пользу аутсайдера, а Лобжанидзе голевым дублем затмил забившего единственный гол «цапель» Месси. События же игры месячной давности со спасительным ударом Миранчука, который попал в число претендентов на лучший гол сезона, и вовсе еще не выветрились из памяти.

Как говорится — в жизни всегда есть место подвигу. Правда, против «Атланты» был еще и календарь, и так как эту игры сдвинули на день раньше, у гостей после стыковой игры в Монреале было только трое суток на восстановление. И про отсутствие свежести подумалось уже на второй минуте, когда защитники допустили глупую потерю около угла штрафной. Жорди Альба сразу нашел пасом Гомеса, а тот переправил мяч открывшему счет Суаресу. Уругваец в этот момент вписал свое имя в историю, как автор первого гола «цапель» в плей-офф.

Беда же, как известно, не приходит одна, и за полчаса «Атланта» лишилась из-за травм забивших «Монреалю» Леннона и Грегерсена. Первый неудачно упал и повредил плечо, останавливая соперника в штрафной. А второй получил повреждение буквально на ровном месте. В общем, с такими вводными никто бы не удивился крупному счету по итогам первого тайма. Два крутых сейва Гьюзана после ударов Месси, два попадания в штангу — моментов у хозяев хватало. Гости же за почти сорок минут могли похвастаться разве что намеком на остроту, когда мяч заметался перед воротами после углового в исполнении Миранчука.

Безнадегой, правда, не пахло, а 37-летний Маккарти, для которого нынешний сезон последний в карьере, излучал какую-то невероятную уверенность в опорной зоне. Причем прошлый раз ветеран выходил в старте в сентябрьском матче с «Интером», и логика в выборе Роба Валентино просматривалась. А его команда, как уже все поняли, с завидным постоянством находит, чем удивить победителя регулярного чемпионата. Португальский латераль Педру Амадор, приучив всех к своим классным подачам, изменил привычный маневр, сместившись к штрафной, шведкой выдал умнейший пас попавшему в дальний угол Лобжанидзе. Еще бы Тиаре забить после не менее красивой передачи Миранчука, и к перерыву игра развернулась бы на 180 градусов.

Однако сенегалец свой шанс загубил. И, как оказалось, самое яркое действие нашего легионера в этой игре стало последним на поле, так как в перерыве Миранчука сменил Шанде Силва. Игра почти на весь второй тайм превратилась в улицу с односторонним движением. Гости выстроили эшелонированную оборону, только это не помешало Месси вывести Гомеса один на один. Гьюзан спас и в этом эпизоде, и когда сам аргентинец бил с линии площади ворот. Однако между этими сейвами уместился второй гол «цапель».

Месси в данной атаке выступил в роли ассистента, а дальним ударом — в лучших традициях Лео — цель поразил Альба. Это и склонило чашу весов в пользу «Интера», а у гостей не нашлось, чем ответить в концовке. В целом же можно констатировать, что «Атланта» уже не в первый раз осложнила «цаплям» жизнь, и у нее есть шансы сравнять счет в серии до двух побед через неделю. Только для этого нужная лучшая версия Миранчука, который ярко сыграл против главного фаворита сезона в регулярном чемпионате. Получится ли у россиянина снова заставить говорить о себе в восторженных тонах — узнаем в ночь на 3 ноября по московскому времени.

Алексей Миранчук
Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
Читайте также
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
СМИ сообщили об использовании Израилем более ста самолетов при атаке на Иран
Средняя цена машино-мест в паркинге новостроек в Москве превысила 3 млн рублей
Nvidia ненадолго обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук в «Атланте»: карьера в Северной Америке
Миранчук снова сыграет против Месси! «Атланта» выиграла безумный матч в Монреале, у россиянина — голевой пас
«Атланта» героически ворвалась в «стыки», несмотря на нереализованный Миранчуком пенальти, хет-трик Месси переписал книгу рекордов
«Атланта Юнайтед» Миранчука пробилась в стыки плей-офф МЛС
«Атланта» выиграла у «Орландо», Миранчук не забил пенальти
Миранчук не реализовал пенальти в матче с «Орландо»
Смородская — о Миранчуке в «Атланте»: «Алексей прямо расцвел, в новом клубе он может получить признание»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Миранчук снова сыграет против Месси! «Атланта» выиграла безумный матч в Монреале, у россиянина — голевой пас

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости