Миранчук снова сыграет против Месси! «Атланта» выиграла безумный матч в Монреале, у россиянина — голевой пас

Команду российского легионера ждет серия плей-офф с чемпионом МЛС.

МЛС. Плей-офф

«Монреаль» — «Атланта Юнайтед» — 2:2, пенальти — 4:5

Голы: Леннон, 29 (0:1). Грегерсен, 44 (0:2). Мартинес, 63 (1:2). Мартинес, 89, с пенальти (2:2).

Серия пенальти: Мартинес — 1:0. Маккарти — 1:1. Пирс — 1:1 (вратарь). Риос — 1:2. Салиба — 2:2. Миранчук — 2:3. Корбо — 3:3. Уильямс — 3:4. Вильсейн — 4:4. Лобжанидзе — 4:5.

23 октября. Монреаль.

Чего не отнять у американских лиг — так это умения делать шоу. Вот и МЛС решила превратить старт основной части плей-офф в главное спортивное событие дня, поэтому матч «Интер Майами», который выиграл регулярный чемпионат с рекордными 74 очками, вынесли на пятницу. Эту игру с участием главного лица лиги Лионеля Месси покажут на Apple TV даже тем, у кого нет сезонной подписки, а в Нью-Йорке трансляцию организуют на гигантском экране, который охватывает весь Таймс-сквер.

Прямо голливудский подход, который присутствовал и в игре, которая определяла соперника чемпиона. Как минимум в плане сюжета, ведь на пути «Атланты Юнайтед» стояла ее бывшая звезда Хосеф Мартинес. Шесть лет назад — еще до разрыва крестообразных связок — венесуэльский нападающий просто разрывал лигу. В чемпионском сезоне-2018 под началом работающего сейчас в «Интере» Херардо Мартино Мартинес наколотил 35 мячей!

После травмы это был уже совсем другой игрок, от которого по окончании прошлого сезона «цапли» отказались без особого сожаления. Но в Канаде Мартинес переживает ренессанс. Особенно хорош он был на решающем отрезке регулярки, когда за пять матчей забил шесть из своих одиннадцати мячей. В том числе два — бывшим одноклубникам, которых две с половиной недели назад «Монреаль» обыграл в Джорджии (2:1). И в этом раз именно Мартинес первым выстрелил рядом с «девяткой» ворот, которые защищал 40-летний Гьюзан. Последний представитель чемпионского состава в нынешней «Атланте».

В целом же можно констатировать, что происходившее на поле очень смахивало на седьмой матч серии плей-офф НХЛ. То есть, типичная для МЛС нацеленность на атаку никуда не делась, но при этом в обороне обе команды действовали очень дисциплинированно. Особенно гости, который минут на тридцать отчасти пожертвовали созиданием, но при этом позволяли атаковать собственные ворота исключительно с дальней дистанции. А сами — убаюкав канадцев — забили в позиционной атаке.

К осени Роб Валентино научился эффективно использовать португальского латераля Педру Амадора, который за последний месяц записал на свой счет пять результативных передач, и в Монреале после его впечатляющей диагонали счет открыл Леннон. Обычно бывший вингер молодежки «Ливерпуля» сам ассистирует партнерам (8 передач в регулярке), а здесь он стал финишером. Причем через несколько минут после гола обязан был забивать еще, но после классного паса Лобжанидзе — без намека на сопротивление защитников — не попал в пустой угол.

Найти неожиданных героев — большое дело в плей-офф, где звездам обычно уделяют повышенное внимание. Но и лидеры должны уметь справляться с более высоким уровнем сопротивления. Лобжанидзе создал тот самый момент для Леннона, а Миранчук — в концовке первого тайма классно исполнил подачу со штрафного, и взлетевший над всеми защитник Грегерсен удвоил перевес гостей. После перехода россиянина в «Атланту» именно норвежец по первым совместным тренировкам очень тепло отзывался о новичке, а теперь с его помощью забил важнейший мяч.

«Монреаль» больше часа просто не понимал, как играть против кубковой версии «Пятиполосных». В регулярке такой «Атланты» никто не видел! Зато гости разобрали игру соперника на молекулы и атомы, выбив у него почти все козыри и выучив назубок слабые места. В принципе, все можно и нужно было заканчивать в начале второго тайма, но Лобжанидзе после очередной диагонали Амадора с нескольких метров пробил во вратаря. И опять же грузинский вингер не смог удивить голкипера в быстрой контратаке на пару с Тиаре.

А что такое цена момента в плей-офф показал сокративший отставание Мартинес. Кто, если не он?! При этом гол канадцев родился на ровном месте, так как спокойно справившийся с банальным кроссом с фланга Гьюзан вдруг выронил мяч из рук прямо на ногу бывшему одноклубнику. И пусть потом ветераны выдал два сумасшедших сейва, его ошибка развернула игру на 180 градусов. Канадцы — как в хоккей — играли в банальное давление и снова получили от «Атланты» подарок. На этот раз — неосторожный фол защитника на линии штрафной. ВАР помог судьям определить место нарушения, а Мартинес снова забил, обменявшись после гола парой ласковых с Гьюзаном.

«Пятиполосные» почти отдали свою игру, только их вратарь починил, то, что сломал, и вытащил второй удар в серии, тогда как го партнеры били идеально. Миранчук после осечки в Шарлотт подошел к «точке» третьим. А восклицательный знак в серии поставил Лобжанидзе. Эта парочка — главная надежда в серии с «Интер Майами».

В одном матче регулярки грузин своим дублем заставил говорить о себе больше, чем о Месси. В другом тоже самое сделал забивший свой первый гол в МЛС Миранчук. Впереди у них как минимум два матча с чемпионом. А если понадобится — то и третий. Стартовый раунд плей-офф играют до двух побед. Первая часть противостояния — в ночь на субботу по московскому времени.