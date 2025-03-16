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16 марта 2025, 05:27

«Канзас-Сити» сыграл вничью с «Миннесотой», Шапи провел весь матч

Сергей Разин
корреспондент

«Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Миннесотой» со счетом 3:3.

В составе гостей дубль оформил Тани Олувасейи, еще один гол забил Хассани Дотсон. У хозяев отличились Даниэл Шаллои, Деян Йовелич и Моррис Дагган, который забил в свои ворота, Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле всю встречу.

После этого матча «Канзас-Сити» с одним очком занимает 13-е место в Западной конференции, «Миннесота» с 7 очками — на четвертой строчке.

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Магомед-Шапи Сулейманов
Спортинг Канзас-Сити
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