«Канзас-Сити» сыграл вничью с «Миннесотой», Шапи провел весь матч

«Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Миннесотой» со счетом 3:3.

В составе гостей дубль оформил Тани Олувасейи, еще один гол забил Хассани Дотсон. У хозяев отличились Даниэл Шаллои, Деян Йовелич и Моррис Дагган, который забил в свои ворота, Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле всю встречу.

После этого матча «Канзас-Сити» с одним очком занимает 13-е место в Западной конференции, «Миннесота» с 7 очками — на четвертой строчке.