Неймар может перейти в «Интер Майами»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляль» Неймар может стать игроком «Интер Майами». Об этом заявил один из владельцев американского клуба — Хорхе Мас.

За команду МЛС выступает сразу несколько бывших партнеров бразильца по «Барселоне» — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

«Трансфер Неймара? Если бы он стал доступен... Ключевое слово — «если бы». Сейчас он игрок «Аль-Хиляль». Я всегда говорил, что мы стремимся привлекать в нашу команду великих футболистов. У нас много ограничений и запретов по составу, но у нас неограниченный бюджет.

Мы стремимся к совершенству. Если когда-нибудь появится возможность привезти игрока такого калибра, как Неймар, мы не будем колебаться. Но это зависит не только от меня — от игрока, лиги... Но да, мы стремимся создать здесь отличный состав», — цитирует Маса GiveMeSport.

32-летний бразилец в настоящее время находится вне заявки «Аль-Хиляль» на чемпионат, так как был исключен оттуда после разрыва крестообразных связок. Он уже играл в Азиатской лиге чемпионов в этом сезоне, но вскоре снова выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия.Квота на легионеров у саудовского клуба заполнена — когда Неймар восстановится, он сможет играть только в случае ухода либо вывода из заявки одного из своих одноклубников-иностранцев.