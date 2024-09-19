«Атланта Юнайтед» убрала флаги у всех игроков стартового состава

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» опубликовала стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Интер Майами». На картинке, размещенной в социальных сетях клуба, все игроки теперь без национальных флагов.

В предыдущих встречах все игроки кроме российского полузащитника Алексея Миранчука были на картинке с флагами своих стран.

Матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» начнется в 2:30 по московскому времени.

28-летний Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» в августе текущего года. В двух проведенных матчах хавбек не отметился результативными действиями.