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Сегодня, 03:08

«Атланта» не указала флаг России возле фамилии Миранчука в заявке на матч

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стартовый состав «Атланты».

«Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии полузащитника команды Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт».

В схеме стартового составы команды только у Миранчука нет флага, у остальных футболистов флаги нарисованы.

Российский футболист перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Он вышел на замену во втором тайме.

США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
Атланта
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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