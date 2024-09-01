«Атланта» не указала флаг России возле фамилии Миранчука в заявке на матч

«Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии полузащитника команды Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт».

В схеме стартового составы команды только у Миранчука нет флага, у остальных футболистов флаги нарисованы.

Российский футболист перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Он вышел на замену во втором тайме.