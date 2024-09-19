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Сегодня, 01:33

Алексей Миранчук сыграет в стартовом составе против «Интер Майами», Месси начнет матч в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» опубликовали стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет игру с первых минут, а лидер «цапель» Лионель Месси — в запасе.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Маккарти, Муюмба Т, Миранчук Ал., Риос, Лобжанидзе.

«Интер Майами»: Каллендер, Вейгандт, Кривцов, Фрэй, Негри, Руис, Брайт, Кремаски, Грессель, Кампана, Тэйлор.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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