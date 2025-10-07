Альба объявил о завершении карьеры после окончания сезона МЛС

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба объявил, что завершит карьеру по окончании сезона МЛС.

«Спасибо, футбол», — написал футболист в своих соцсетях.

Альба большую часть карьеры провел в «Барселоне», за которую выступал с 2012 по 2023 год. Вместе с каталонской командой он завоевал 18 трофеев, в том числе шесть раз выиграл чемпионат Испании и одержал победу в Лиге чемпионов.

Также защитник играл за «Корнелью», «Валенсию» и «Химнастик». К «Интер Майами» он присоединился после ухода из «Барселоны» в 2023-м.

В составе сборной Испании Альба стал победителем чемпионата Европы (2012) и Лиги наций (2023).