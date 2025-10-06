«Лос-Анджелес» победил «Атланту», Миранчук не отметился результативными действиями

«Лос-Анджелес» победил «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Дени Буанга. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

«Лос-Анджелес», набрав в 31 матче 56 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Атланта» располагается на 14-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Торонто» 9 октября. «Атланта» 12 октября сыграет на выезде с «Интер Майами».