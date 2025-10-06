Футбол
Сегодня, 06:03

«Лос-Анджелес» победил «Атланту», Миранчук не отметился результативными действиями

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» победил «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Дени Буанга. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

«Лос-Анджелес», набрав в 31 матче 56 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Атланта» располагается на 14-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Торонто» 9 октября. «Атланта» 12 октября сыграет на выезде с «Интер Майами».

Чемпионат США. Неделя 33.
06 октября, 05:40. BMO Stadium (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Атланта
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
ФК Лос-Анджелес
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
