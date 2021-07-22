Александр Григорян покинул «Алашкерт»

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Алашкерта». Об этом сообщается на странице команды в Facebook.

Григорян сообщил руководству команды, что хочет вернуться в Россию по семейным обстоятельствам.

«Благодарим господина Григоряна за проделанную в сжатые сроки огромную работу и желаем тренеру успехов в дальнейшей деятельности. Вскоре станет известно имя главного тренера «Алашкерта», — говорится в сообщении.

Григорян возглавил клуб с 20 мая 2021 года. Во вторник «Алашкерт» проиграл тираспольскому «Шерифу» (0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.