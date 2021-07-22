Александр Григорян покинул «Алашкерт»
16:30
Александр Григорян покинул пост главного тренера «Алашкерта». Об этом сообщается на странице команды в Facebook.
Григорян сообщил руководству команды, что хочет вернуться в Россию по семейным обстоятельствам.
«Благодарим господина Григоряна за проделанную в сжатые сроки огромную работу и желаем тренеру успехов в дальнейшей деятельности. Вскоре станет известно имя главного тренера «Алашкерта», — говорится в сообщении.
Григорян возглавил клуб с 20 мая 2021 года. Во вторник «Алашкерт» проиграл тираспольскому «Шерифу» (0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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