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Петржела считает, что от «Сочи» не стоит ждать высоких результатов

15:00
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего выступления «Сочи» в Лиге конференций.

«Игру с азербайджанским «Кешлей» «Сочи» выиграет. Но я не думаю, что они пройдут дальше. Может быть, войдет в групповой этап, не более. Я ничего хорошего не жду от «Сочи». У российских клубов в Европе не задается. Я каждый год жду, например, от «Зенита», что он выйдет из группы в Лиге Чемпионов, но ему все время не везет. И с другими командами так же», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Встреча «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19.00 (мск).

Сочи — Кешлы (Баку)

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