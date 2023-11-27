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Что нужно знать о самом юном футболисте в истории серии А. 15-летний Камарда и правда скоро станет звездой?

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Франческо Камарда.
Фото Global Look Press
Статистика на юношеском уровне впечатляет.

В эти выходные в «Милане», да и во всем чемпионате Италии, произошло историческое событие: Франческо Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и стал самым молодым игроком в истории лиги.

Нападающий провел на поле всего 15 минут и не отметился ничем примечательным, однако заслужил овации «Сан-Сиро». Самое время рассказать о юном дебютанте, за которым теперь будут пристально следить не только итальянские болельщики, но и весь футбольный мир.

У Камарды космические показатели на юношеском уровне

Франческо Камарда родился в Милане весной 2008 года. Позиция на поле — центрфорвард. Рост Ческо — 184 см. Внушительные данные, не правда ли?

Не менее внушительной выглядит статистика молодого игрока, журналист Франческо Пагани познакомил с ней еще в 2021 году:

2017/18: 247 голов в 40 играх;

2018/19: 172 гола в 31 игре;

2019/20: 64 гола в 16 играх.

Камарда защищает цвета россонери с семи лет. Всего на его счету 508 мячей в 109 встречах за академию (4,6 гола за игру). Но здесь важно отметить, что эти матчи сильно отличались по сложности и не всегда проходили в классическом формате «11 на 11».

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Франческо прошел через ступени всех возрастов в «Милане». Сейчас, согласно официальному сайту клуба, он числится игроком команды U-19, которую возглавляет экс-футболист россонери Иньяцио Абате. Здесь у него статистика уже поскромнее — семь голов и две передачи в 13 играх.

Естественно, юный форвард заигран за сборную Италии разных возрастов. Уже сыграл за U-15 и U-16, а теперь покоряет U-17, где показывает неплохие цифры — четыре мяча в шести встречах.

Франческо Камарда.
Фото Global Look Press

Ведет соцсети с 11 лет. Фанатеет от Бензема

Ческо зарегистрировал аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в 2019 году. Первое фото — с призом, второе — с игры, а третье — со Златаном Ибрагимовичем.

Уже сейчас мы можем убедиться, насколько этот снимок символизирует смену поколений. В прошлом сезоне швед помог «Милану» взять чемпионство и ушел с авансцены. А сейчас за красно-черных дебютирует 15-летний нападающий. Быть может, так выглядит передача власти в футболе?

Есть в коллекции Камарды и фотография с Сандро Тонали, который недавно получил бан на 10 месяцев за ставки. С кем ему еще не удалось сфотографироваться, так это с Роналдо и Каримом Бензема. Они являются его главными вдохновителями.

«Моим кумиром всегда был Роналдо-феномен. Мой отец тоже был большим поклонником бразильца. Мне нравится смотреть видео с его игрой и движениями. Из современных игроков мне очень нравится Бензема», — говорил Камарда в интервью пресс-службе клуба.

По 15 минутам матча с «Фиорентиной» судить сложно, но, судя по нарезкам в Сети, сходства с Бензема у парня и правда есть. Франческо не обладает супертехникой или арсеналом невероятных финтов, но забивает максимально легко, регулярно оказываясь в нужной точке перед воротами, чтобы нанести удар.

Франческо Камарда (справа) в матче против «Фиорентины».
Фото Global Look Press

Дебют в серии А. Пиоли был вынужден внести 15-летнего игрока в заявку

Как вообще так вышло, что Камарду вызвали в основной состав? Все очень просто — у главного тренера «Милана» практически не было других вариантов: Ноа Окафор и Рафаэл Леау травмированы, Оливье Жиру дисквалифицирован, Луке Йовичу при таких обстоятельствах гарантировалось место в старте, а других центрфорвардов в команде нет.

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Запомнился ли чем-то Камарда в матче с «Фиорентиной»? Точно нет. Он вышел на поле на 83-й минуте, заменив Йовича. К основному времени главный арбитр накинул еще 8 минут. Франческо выглядел довольно скромно и всего один раз коснулся мяча. Несмотря на это, «Сан-Сиро» аплодировал ему стоя, а одноклубники поддерживали во время неудачных действий.

«Милан» в итоге довел дело до минимальной победы (1:0). Результат, конечно, важен. Но значение дебюта 15-летнего парня преуменьшать нельзя. Еще раз зафиксируем: Камарда впервые сыграл за россонери в возрасте 15 лет и 260 дней! Предыдущий клубный рекорд принадлежал легенде клуба Паоло Мальдини (16 лет и 208 дней), а в чемпионате Италии — Уиздому Ами (15 лет и 274 дня).

Из парня не нужно делать звезду. Мы уже видели примеры Кркича и Мастура

Многие восхищаются мощной статистикой Ческо на юношеском уровне, но это не всегда показатель того, что игрок вырастет в топ-футболиста. Мы прекрасно помним Хавьера Портильо в «Реале» и Бояна Кркича в «Барселоне». Они показывали невероятные цифры в детских командах, а дальше провалились во взрослом футболе.

В «Милане» тоже был игрок с похожим бэкграундом. Помните Хашима Мастура? Марокканец хоть и был полузащитником, но буквально разрывал в академии, а нарезки с его финтами быстро становились вирусными. Что произошло дальше, вы наверняка знаете: на взрослом уровне он не наиграл и 50 матчей, какое-то время был без клуба, а сейчас выступает за команду-середняка из чемпионата Марокко. В июне ему исполнилось 25.

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У Камарды отличные перспективы вырасти в игрока топ-класса, но для этого еще нужно много работать. Сложнее всего футболисту дается переход из юношеского футбола во взрослый, нужно обрасти мясом не только физически, но и ментально. На чемпионате мира в 2026 году мы вполне можем увидеть Франческо в футболке сборной Италии. К тому моменту ему исполнится 18 лет.

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В Италии готовятся к главной битве осени. «Ювентус» и «Интер» борются за первое место — у кого больше шансов?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
7
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
14
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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