Что нужно знать о самом юном футболисте в истории серии А. 15-летний Камарда и правда скоро станет звездой?
В эти выходные в «Милане», да и во всем чемпионате Италии, произошло историческое событие: Франческо Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и стал самым молодым игроком в истории лиги.
Нападающий провел на поле всего 15 минут и не отметился ничем примечательным, однако заслужил овации «Сан-Сиро». Самое время рассказать о юном дебютанте, за которым теперь будут пристально следить не только итальянские болельщики, но и весь футбольный мир.
У Камарды космические показатели на юношеском уровне
Франческо Камарда родился в Милане весной 2008 года. Позиция на поле — центрфорвард. Рост Ческо — 184 см. Внушительные данные, не правда ли?
Не менее внушительной выглядит статистика молодого игрока, журналист Франческо Пагани познакомил с ней еще в 2021 году:
2017/18: 247 голов в 40 играх;
2018/19: 172 гола в 31 игре;
2019/20: 64 гола в 16 играх.
Камарда защищает цвета россонери с семи лет. Всего на его счету 508 мячей в 109 встречах за академию (4,6 гола за игру). Но здесь важно отметить, что эти матчи сильно отличались по сложности и не всегда проходили в классическом формате «11 на 11».
Франческо прошел через ступени всех возрастов в «Милане». Сейчас, согласно официальному сайту клуба, он числится игроком команды U-19, которую возглавляет экс-футболист россонери Иньяцио Абате. Здесь у него статистика уже поскромнее — семь голов и две передачи в 13 играх.
Естественно, юный форвард заигран за сборную Италии разных возрастов. Уже сыграл за U-15 и U-16, а теперь покоряет U-17, где показывает неплохие цифры — четыре мяча в шести встречах.
Ведет соцсети с 11 лет. Фанатеет от Бензема
Ческо зарегистрировал аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в 2019 году. Первое фото — с призом, второе — с игры, а третье — со Златаном Ибрагимовичем.
Уже сейчас мы можем убедиться, насколько этот снимок символизирует смену поколений. В прошлом сезоне швед помог «Милану» взять чемпионство и ушел с авансцены. А сейчас за красно-черных дебютирует 15-летний нападающий. Быть может, так выглядит передача власти в футболе?
Есть в коллекции Камарды и фотография с Сандро Тонали, который недавно получил бан на 10 месяцев за ставки. С кем ему еще не удалось сфотографироваться, так это с Роналдо и Каримом Бензема. Они являются его главными вдохновителями.
«Моим кумиром всегда был Роналдо-феномен. Мой отец тоже был большим поклонником бразильца. Мне нравится смотреть видео с его игрой и движениями. Из современных игроков мне очень нравится Бензема», — говорил Камарда в интервью пресс-службе клуба.
По 15 минутам матча с «Фиорентиной» судить сложно, но, судя по нарезкам в Сети, сходства с Бензема у парня и правда есть. Франческо не обладает супертехникой или арсеналом невероятных финтов, но забивает максимально легко, регулярно оказываясь в нужной точке перед воротами, чтобы нанести удар.
Дебют в серии А. Пиоли был вынужден внести 15-летнего игрока в заявку
Как вообще так вышло, что Камарду вызвали в основной состав? Все очень просто — у главного тренера «Милана» практически не было других вариантов: Ноа Окафор и Рафаэл Леау травмированы, Оливье Жиру дисквалифицирован, Луке Йовичу при таких обстоятельствах гарантировалось место в старте, а других центрфорвардов в команде нет.
Запомнился ли чем-то Камарда в матче с «Фиорентиной»? Точно нет. Он вышел на поле на 83-й минуте, заменив Йовича. К основному времени главный арбитр накинул еще 8 минут. Франческо выглядел довольно скромно и всего один раз коснулся мяча. Несмотря на это, «Сан-Сиро» аплодировал ему стоя, а одноклубники поддерживали во время неудачных действий.
«Милан» в итоге довел дело до минимальной победы (1:0). Результат, конечно, важен. Но значение дебюта 15-летнего парня преуменьшать нельзя. Еще раз зафиксируем: Камарда впервые сыграл за россонери в возрасте 15 лет и 260 дней! Предыдущий клубный рекорд принадлежал легенде клуба Паоло Мальдини (16 лет и 208 дней), а в чемпионате Италии — Уиздому Ами (15 лет и 274 дня).
Из парня не нужно делать звезду. Мы уже видели примеры Кркича и Мастура
Многие восхищаются мощной статистикой Ческо на юношеском уровне, но это не всегда показатель того, что игрок вырастет в топ-футболиста. Мы прекрасно помним Хавьера Портильо в «Реале» и Бояна Кркича в «Барселоне». Они показывали невероятные цифры в детских командах, а дальше провалились во взрослом футболе.
В «Милане» тоже был игрок с похожим бэкграундом. Помните Хашима Мастура? Марокканец хоть и был полузащитником, но буквально разрывал в академии, а нарезки с его финтами быстро становились вирусными. Что произошло дальше, вы наверняка знаете: на взрослом уровне он не наиграл и 50 матчей, какое-то время был без клуба, а сейчас выступает за команду-середняка из чемпионата Марокко. В июне ему исполнилось 25.
У Камарды отличные перспективы вырасти в игрока топ-класса, но для этого еще нужно много работать. Сложнее всего футболисту дается переход из юношеского футбола во взрослый, нужно обрасти мясом не только физически, но и ментально. На чемпионате мира в 2026 году мы вполне можем увидеть Франческо в футболке сборной Италии. К тому моменту ему исполнится 18 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
2
|Ювентус
|13
|9
|3
|1
|20-8
|30
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
6
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
7
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Фрозиноне
|13
|5
|3
|5
|19-21
|18
|
11
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
12
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
14
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
15
|Дженоа
|13
|4
|2
|7
|14-18
|14
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|13
|3
|1
|9
|8-25
|10
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|3 : 4
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|2 : 1
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 1
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|1 : 1
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|10
|1
|1