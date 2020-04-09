«Ювентус» хочет продать Пьянича

Руководство «Ювентуса» склоняется к тому, чтобы в ближайшее трансферное окно продать полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Tuttosport. Cвое согласие на продажу 28-летнего боснийского футболиста дал главный тренер команды Маурицио Сарри.

Потенциальная трансферная стоимость Пьянича оценивается в 60 миллионов евро. Продажу хавбека руководство клуба также рассматривают в качестве решения финансовых проблем, которые возникли из-за кризис.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.