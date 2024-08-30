Гол Коко в концовке матча принес «Торино» победу над «Венецией»

«Торино» на выезде победил «Венецию» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил Сауль Коко-Басси.

«Торино» одержал вторую победу подряд и вышел в лидеры серии А. На счету команды после трех туров 7 баллов. «Венеция» с 1 очком располагается на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии «Торино» сыграет против «Лечче» 15 сентября, а «Венеция» в этот же день встретится с «Миланом».