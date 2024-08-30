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Сегодня, 21:59

Гол Коко в концовке матча принес «Торино» победу над «Венецией»

Алина Савинова
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«Торино» на выезде победил «Венецию» в матче 3-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил Сауль Коко-Басси.

«Торино» одержал вторую победу подряд и вышел в лидеры серии А. На счету команды после трех туров 7 баллов. «Венеция» с 1 очком располагается на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии «Торино» сыграет против «Лечче» 15 сентября, а «Венеция» в этот же день встретится с «Миланом».

Италия. Серия А. 3-й тур
30 авг, 19:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:1
Торино
Футбол
ФК Венеция
ФК Торино
Серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торино 3 2 1 0 5-3 7
2
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
3
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
4
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
5
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
6
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
8
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
 Венеция 3 0 1 2 1-4 1
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Венеция – Торино
 0 : 1
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 - : -
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 - : -
31.08 21:45
Лацио – Милан
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Парма
 - : -
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 - : -
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 - : -
1.09 21:45
Ювентус – Рома
 - : -
1.09 21:45
Удинезе – Комо
 - : -
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Аталанта

 2
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Парма

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 1 0 0
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