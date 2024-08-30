Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»

Полузащитник Скотт Мактоминей продолжит карьеру в «Наполи». Итальянский клуб объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом до лета 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Мактоминей — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». За основную команду «красных дьяволов» он дебютировал в 2017 году. Всего на счету полузащитника 255 матчей в составе английской команды, в которых он отметился 29 голами и 8 результативными передачами.

На данный момент «Наполи» с 3 очками занимает 11-е место в чемпионате Италии.