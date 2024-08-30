Мактоминей перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»
Полузащитник Скотт Мактоминей продолжит карьеру в «Наполи». Итальянский клуб объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом до лета 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит 30 миллионов евро с учетом бонусов.
Мактоминей — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». За основную команду «красных дьяволов» он дебютировал в 2017 году. Всего на счету полузащитника 255 матчей в составе английской команды, в которых он отметился 29 голами и 8 результативными передачами.
На данный момент «Наполи» с 3 очками занимает 11-е место в чемпионате Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
2
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
3
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2