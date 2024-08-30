«Эмполи» арендовал Сазонова у «Торино»

Защитник «Торино» Саба Сазонов арендован «Эмполи», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним грузином рассчитано до конца сезона-2024/25 с правом выкупа.

В минувшем сезоне Сазонов провел в общей сложности 17 матчей за «Торино» и «Динамо», в которых заработал две желтые карточки.