Матч «Венеции» и «Комо» в серии А завершился ничьей

«Венеция» дома сыграла вничью с «Комо» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Голы хозяев забили Йоэль Похьянпало и Гаэтано Ористанио. У гостей отличился Андреа Белотти, также автогол на свой счет записал защитник оранжево-черно-зеленых Антонио Кандела.

«Комо» с 12 очками идет на 17-й позиции в турнирной таблице. Команда не побеждает на протяжении последних девяти матчей. «Венеция» продлила безвыигрышную серию до пяти встреч и занимает последнее, 20-е место в серии А с 9 баллами.