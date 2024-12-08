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«Наполи» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Лацио» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Наполи» примет «Лацио» в матче 15-го тура итальянской серии А в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на Стадионе имени Марадоны в Неаполе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Наполи» и «Лацио» покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Наполи» — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио

«Наполи» (32 очка в 14 матчах) опередит «Аталанту» (34 в 15) и вернется на первое место в чемпионате Италии в случае победы над «Лацио» (28 очков). В 14-м туре серии А неаполитанцы победили «Торино» (1:0), а римляне уступили «Парме» (1:3).

Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
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«Эмполи» разгромил «Верону» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
3
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
4
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
10
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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6.12 20:30
Интер – Парма
 3 : 1
6.12 22:45
Аталанта – Милан
 2 : 1
7.12 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
7.12 20:00
Ювентус – Болонья
 2 : 2
7.12 22:45
Рома – Лечче
 4 : 1
8.12 14:30
Фиорентина – Кальяри
 1 : 0
8.12 17:00
Верона – Эмполи
 1 : 4
8.12 20:00
Венеция – Комо
 - : -
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Наполи – Лацио
 - : -
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Монца – Удинезе
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Лацио

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Удинезе

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Верона

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