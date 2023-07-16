«Интер» работает над приобретением Куадрадо
«Интер» может подписать контракт с бывшим игроком «Ювентуса» Хуаном Куадрадо, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, стороны на данный момент ведут переговоры. Соглашение может быть рассчитано на год с окладом в 2 миллиона евро, не считая бонусы.
Ранее Куадрадо отклонил предложения из Саудовской Аравии и от турецкого «Фенербахче», так как намерен продолжить играть в серии А.
35-летний колумбией провел за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.
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|Наполи
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2
|Лацио
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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