Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Тудор вошел в тренерский штаб Пирло в «Ювентусе»

13:45
Теги:

Хорватский специалист Игор Тудор стал помощником Андреа Пирло в тренерском штабе «Ювентуса», сообщает официальный сайт клуба.

42-летний Тудор на протяжении девяти лет (с 1998 по 2007 с перерывом на аренду в «Сиену») защищал цвета туринцев в качестве игрока. За это время он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы хорвата был «Хайдук».

Ранее в СМИ появилась информация, что легенда «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста также может войти в штаб Пирло.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир