Тудор вошел в тренерский штаб Пирло в «Ювентусе»

Хорватский специалист Игор Тудор стал помощником Андреа Пирло в тренерском штабе «Ювентуса», сообщает официальный сайт клуба.

42-летний Тудор на протяжении девяти лет (с 1998 по 2007 с перерывом на аренду в «Сиену») защищал цвета туринцев в качестве игрока. За это время он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы хорвата был «Хайдук».

Ранее в СМИ появилась информация, что легенда «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста также может войти в штаб Пирло.