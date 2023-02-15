«Торино» готов выкупить Миранчука у «Аталанты»

Итальянское издание Tuttosport утверждает, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на полузащитника Алексея Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

На сегодняшний день «Аталанта» оценивает российского футболиста в 12 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.