«Торино» пока не начинал переговоров по выкупу Миранчука

В пресс-службе «Торино» отреагировали на новость о начале переговоров по выкупу полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы будем разговаривать об этом через несколько месяцев. Пока никакой информации о выкупе нет», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.