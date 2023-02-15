Экс-наставник «Фиорентины» и «Лестера» Соуза возглавит «Салернитану»
Бывший главный тренер «Фиорентины», «Лестера» и сборной Польши Паулу Соуза подпишет контракт с «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Специалист подпишет контракт до конца сезоне, а в случае, если клуб останется в серии А соглашение будет продлено до 2025 года. Ожидается, что тренера представят сегодня.
52-летний португалец ранее возглавлял, «КПР», «Суонси», «Лестер», «Базель», «Фиорентину», «Бордо», «Фламенго» и сборную Польши.
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|
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|22
|19
|2
|1
|54-15
|59
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
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|22
|12
|5
|5
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|41
|
6
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|22
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|39
|
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|Торино
|22
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|6
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|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
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|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
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|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
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36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|- : -
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|17
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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