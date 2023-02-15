Экс-наставник «Фиорентины» и «Лестера» Соуза возглавит «Салернитану»

Бывший главный тренер «Фиорентины», «Лестера» и сборной Польши Паулу Соуза подпишет контракт с «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Специалист подпишет контракт до конца сезоне, а в случае, если клуб останется в серии А соглашение будет продлено до 2025 года. Ожидается, что тренера представят сегодня.

52-летний португалец ранее возглавлял, «КПР», «Суонси», «Лестер», «Базель», «Фиорентину», «Бордо», «Фламенго» и сборную Польши.