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Сегодня, 10:37

Экс-наставник «Фиорентины» и «Лестера» Соуза возглавит «Салернитану»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Фиорентины», «Лестера» и сборной Польши Паулу Соуза подпишет контракт с «Салернитаной», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Специалист подпишет контракт до конца сезоне, а в случае, если клуб останется в серии А соглашение будет продлено до 2025 года. Ожидается, что тренера представят сегодня.

52-летний португалец ранее возглавлял, «КПР», «Суонси», «Лестер», «Базель», «Фиорентину», «Бордо», «Фламенго» и сборную Польши.

Паулу Соуза
Футбол
ФК Салернитана
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