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Сегодня, 15:10

Шпилевский поделился мнением о переходе Кокорина в «Арис»

Виктория Кравченко
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Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский рассказал, что думает о трансфере Александра Кокорина в кипрский клуб.

«Думаю, Саша порадует и моего сына, и кипрский футбол. Все это ожидаемо. Я могу говорить только как внешний человек, но думаю, клуб конфиденциальности все разобрал перед тем, как пригласить Кокорина. Александр запрыгнул в последний вагон футбольного поезда, так что теперь все зависит только от него самого. Вероятно, я знаю, что клуб встретил его очень высокое доверие и доверие к его таланту. Но футбол есть футбол, за результат однозначно спросится. Все ожидают, что Кокорин направит команду. Мой сын сам оценит ситуацию, все точки над i поставятся в ближайшее время», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Вчера, 31 августа, россиянин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-kokorin-zapry-gnul-v-poslednij-vagon/
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