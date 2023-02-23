Румменигге шокирован снятием 15 очков с «Ювентуса»
Экс-игрок «Интера» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал снятие с «Ювентуса» 15 очков.
«Читая про то, что произошло с «Ювентусом», я был шокирован, никогда не сталкивался с чем-то подобным в своей жизни. «Ювентус» — важный клуб Италии. Надеюсь, что он сможет возродиться, нужно время», — заявил Румменигге Corriere dello Sport.
Ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Затем сообщалось, что с клуба могут снять еще 20 очков.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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