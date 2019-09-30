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Роналду похвастался новыми бутсами

15:16
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Instsgram представил свои новые бутсы.

— Я достиг столь многого, играя в бутсах Mercurial, — написал Роналду. А сейчас я буду рад видеть, как вы все следуете за своими мечтами в моих новых Mercurial Dream Speed.

В стартовавшем сезоне 34-летний форвард забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

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