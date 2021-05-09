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«Рома» забила пять безответных мячей «Кротоне»

20:53
«Рома» разгромила «Кротоне». Фото Twitter
«Рома» разгромила «Кротоне». Фото Twitter
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«Рома» разгромила «Кротоне» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Римский клуб отправил в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0.

«Рома» набрала 58 очков и остается на седьмом месте в турнирной таблице. «Кротоне» уже лишился шансов остаться в серии А.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

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