«Рома» забила пять безответных мячей «Кротоне»
20:53
«Рома» разгромила «Кротоне» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Римский клуб отправил в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0.
«Рома» набрала 58 очков и остается на седьмом месте в турнирной таблице. «Кротоне» уже лишился шансов остаться в серии А.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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