«Ювентус» — «Милан»: Роналду и Ибрагимович — в стартовых составах команд
20:55
«Ювентус» и «Милан» назвали стартовые составы на матч 35-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Мората, Роналду.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Браим Диас, Чалханоглу, Салемакерс, Ибрагимович.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
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