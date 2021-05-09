Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» — «Милан»: Роналду и Ибрагимович — в стартовых составах команд

20:55
Теги:

«Ювентус» и «Милан» назвали стартовые составы на матч 35-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Мората, Роналду.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес, Беннасер, Кессье, Браим Диас, Чалханоглу, Салемакерс, Ибрагимович.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Ювентус — Милан

Дополнительная информация:

https://twitter.com/juventusfc/status/1391448307805958147

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Авангард» подписал контракт с Владимиром Брюквиным
Западные СМИ оценили речь Путина на параде Победы в Москве
Камера сняла кражу спиртного, обернувшуюся захватом заложников
У Илона Маска есть синдром Аспергера или нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд