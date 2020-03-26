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Прокуратура Брешии пришла к выводу о невиновности Балотелли в изнасиловании несовершеннолетней

08:44
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Прокуратура Ломбардии не нашла состава преступления по отношению к несовершеннолетней девушке в действиях 29-летнего нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщил Sport Mediaset.

Еще выступая за «Ниццу», форвард познакомился с несовершеннолетней девушкой, которая заверила футболиста, что ей уже исполнилось 18 лет (хотя ей было от 16 до 17). Вступив в связь с Марио, она начала его шантажировать: леди требовала 100 тысяч евро в обмен на то, что не напишет заявление в полицию о сексуальном насилии.

Полиция подтвердила данные факты о шантаже. Девушке будут предъявлены обвинения в клевете и вымогательстве.

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