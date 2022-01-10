Президент «Ювентуса» Аньелли заразился коронавирусом

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Il presidente della #Juve, Andrea #Agnelli, ? positivo al COVID-19 // Juventus President Andrea Agnelli has tested positive for COVID-19 ?? — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 10, 2022

Более подробной информации о состоянии здоровья президента пока нет. В ближайшее время он должен находиться на самоизоляции.

Таким образом, Аньелли точно не сможет посетить матч за Суперкубок Италии против «Интера», который состоится 12 января в Милане. Начало в 23.00 по московскому времени.