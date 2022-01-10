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Президент «Ювентуса» Аньелли заразился коронавирусом

20:23
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Более подробной информации о состоянии здоровья президента пока нет. В ближайшее время он должен находиться на самоизоляции.

Таким образом, Аньелли точно не сможет посетить матч за Суперкубок Италии против «Интера», который состоится 12 января в Милане. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное