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Сегодня, 20:03

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перешел в «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио продолжит карьеру в «Лацио». Римский клуб объявил о трансфере 22-летнего игрока в своих социальных сетях.

По данным итальянских СМИ, что сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Шахтер» может получить в качестве бонусов.

Также сообщается, что футболист заключил с римлянами контракт до 2027 года и будет получать в столичном клубе 2 миллиона за сезон.

В прошлом сезоне Маркос Антонио провел за «Шахтер» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Лацио
ФК Шахтер (Донецк)
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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Торино – Рома
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21.05 21:45
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 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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