Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио перешел в «Лацио»

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио продолжит карьеру в «Лацио». Римский клуб объявил о трансфере 22-летнего игрока в своих социальных сетях.

По данным итальянских СМИ, что сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Шахтер» может получить в качестве бонусов.

Также сообщается, что футболист заключил с римлянами контракт до 2027 года и будет получать в столичном клубе 2 миллиона за сезон.

В прошлом сезоне Маркос Антонио провел за «Шахтер» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.