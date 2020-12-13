Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Дженоа» в матче 11-го тура чемпионата Италии (3:1).

«Настрой — это самое важное. Нам пришлось выкинуть из головы матч с «Барселоной», — приводит слова Пирло Football Italia. — Мы играли против команды, которая хотела закрыться и лишь обороняться, поэтому нам нужно было терпение и правильный настрой, чтобы атаковать и заставлять их совершать ошибки.

Было неприятно пропустить мяч буквально после первого удара по воротам, но мы оправились от этого.