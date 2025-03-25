«Рома» сообщила, что операция Дибалы прошла успешно

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала сегодня был прооперирован в Лондоне.

«Операция, которую сегодня перенес футболист Дибала, прошла успешно. В ближайшие дни Пауло начнет реабилитацию в Риме», — говорится в заявлении «Ромы».

Аргентинский футболист перенес операцию на полусухожильной мышце левого бедра. Он пропустит оставшуюся часть сезона.