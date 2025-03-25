«Рома» сообщила, что операция Дибалы прошла успешно
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала сегодня был прооперирован в Лондоне.
«Операция, которую сегодня перенес футболист Дибала, прошла успешно. В ближайшие дни Пауло начнет реабилитацию в Риме», — говорится в заявлении «Ромы».
Аргентинский футболист перенес операцию на полусухожильной мышце левого бедра. Он пропустит оставшуюся часть сезона.
Источник: ФК Рома
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|4
|1
|1
|7-3
|13
|
3
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
4
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|4 : 0
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 2
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|2 : 1
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости