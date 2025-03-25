Чалханоглу: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о своих целях.

«Мы надеемся выиграть все. Несомненно, мы стараемся наилучшим образом представлять «Интер», на нас лежит огромная ответственность. В Италии я уже выиграл все. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов. Учитывая, что два года назад мы проиграли в финале, моя мечта — вернуться туда и выиграть его, а также, возможно, выиграть «Золотой мяч». А затем снова завоевать скудетто — это еще одна важная цель», — цитирует футболиста Sportmediaset.

В этом сезоне на счету 31-летнего турка 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 8 апреля в Мюнхене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.