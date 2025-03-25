Чалханоглу: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов»
Полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о своих целях.
«Мы надеемся выиграть все. Несомненно, мы стараемся наилучшим образом представлять «Интер», на нас лежит огромная ответственность. В Италии я уже выиграл все. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов. Учитывая, что два года назад мы проиграли в финале, моя мечта — вернуться туда и выиграть его, а также, возможно, выиграть «Золотой мяч». А затем снова завоевать скудетто — это еще одна важная цель», — цитирует футболиста Sportmediaset.
В этом сезоне на счету 31-летнего турка 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 8 апреля в Мюнхене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
3
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
4
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
5
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
8
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
10
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
11
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
13
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
20
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1