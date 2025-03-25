Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

25 марта, 12:03

Чалханоглу: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о своих целях.

«Мы надеемся выиграть все. Несомненно, мы стараемся наилучшим образом представлять «Интер», на нас лежит огромная ответственность. В Италии я уже выиграл все. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов. Учитывая, что два года назад мы проиграли в финале, моя мечта — вернуться туда и выиграть его, а также, возможно, выиграть «Золотой мяч». А затем снова завоевать скудетто — это еще одна важная цель», — цитирует футболиста Sportmediaset.

В этом сезоне на счету 31-летнего турка 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 8 апреля в Мюнхене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хакан Чалханоглу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ganimed77

    Чучка, сначала сосисных пройди, дальше барся, а в финале победит Отец, Всего и Вся, любого из вас:rofl:

    25.03.2025

    • Индзаги — об отставке Мотты: «Он быстро вернется к работе, потому что он очень хорош»

    «Рома» сообщила, что операция Дибалы прошла успешно
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Интер 6 4 0 2 17-8 12
    3
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    4
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    5
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    6
    		 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
    7
    		 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
    8
    		 Комо 6 2 3 1 7-5 9
    9
    		 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
    10
    		 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
    11
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    12
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    13
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    14
    		 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
    15
    		 Парма 6 1 2 3 3-7 5
    16
    		 Торино 6 1 2 3 5-13 5
    17
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    18
    		 Верона 6 0 3 3 2-9 3
    19
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    20
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 0 : 1
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 3 : 3
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 0 : 1
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 4 : 1
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 1 : 1
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Маттео Канчельери

    Маттео Канчельери

    Лацио

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Анж-Йоан Бонни

    Анж-Йоан Бонни

    Интер

    		 3
    Федерико Димарко

    Федерико Димарко

    Интер

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 5 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости